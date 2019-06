Kotimaa

Kieltolaki astui voimaan tasan 100 vuotta sitten: Tampereella todistettiin ennen­näkemätöntä humalaisten tulva

Pirtu oli perustavaraa, yläluokka hankki myös viskiä ja konjakkia





Salaviina kulki konjakkiarkuissa ja pirtuveneissä

Kieltolain kaiku kuuluu yhä