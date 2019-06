Kotimaa

Sää on suuressa osassa maata poutainen – perjantaina riivannut tuuli laantunut

Sää on tänään päivällä suuressa osassa maata poutainen, mutta Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos. Eilen riivanneet kovat tuulet ovat laantumaan päin. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Koillismaalla lännen ja lounaan välinen tuuli on päivällä voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylimmät lämpötilat ovat 14–18 astetta. Tuuli on kohtalaista ja päivällä paikoin navakkaa.Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpömittari saattaa nousta 11–14 asteeseen. Tuuli on myös kohtalaista tai navakkaa lännenpuoleista tuulta.Lapissa päivän ylimmät lämpötilat ovat 8–12 lämpöasteen välillä. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista.Eilen kovat tuulet katkoivat sähköjä tuhansilta asiakkailta. Lisäksi pelastuslaitokset joutuivat raivaamaan teille ja sähkölinjoille kaatuneita puita.Iltakahdeksan aikaan sähköttä joutui kärvistelemään vielä noin 12 300 asiakasta lähinnä maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin länsiosissa. Tänään hieman ennen kello seitsemään aamulla sähköt olivat poikki noin 90 asiakkaalla, ilmenee Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.