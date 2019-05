Kotimaa

Kuvat: Helsingin kohutuin terassi aukesi – kesäaurinkoa piisaa pitkälle iltaan

Nyt toistetaan : Kaupunkikirjasto Oodin parveketerassilta on upeat näkymät

Oodin parveketerassi on auki jopa iltakymmeneen. Avajaiset viivästyivät, koska terassi ei täyttänyt turvallisuusmääräyksiä.