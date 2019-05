Kotimaa

Kova tuuli on katkonut sähköt tuhansilta ihmisiltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuulinen sää on katkonut sähköt liki 16 000 asiakkaalta maan keskiosissa ja läntisessä Lapissa. Merellä kovimmat tuulennopeudet, 16–17 metriä sekunnissa, mitataan Merenkurkusta Perämerelle ulottuvalla alueella, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Maalla yli 15 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia esiintyy Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilta pohjoiseen aina Inarinjärvelle saakka. Länsi-Lapissa tuulet ovat heikompia.Tuulisen sään takia pelastuslaitokset ovat joutuneet raivaamaan kaatuneita puita eri puolilla maata. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan kaatuneet puut ovat olleet liikenteen esteenä Nurmeksen alueella.Myrskyn radalle kaatama puu on keskeyttänyt junaliikenteen Oulun ja Kemin välillä. Kaatunut puu rikkoi sähköradan rakenteita Olhavassa, kertoo Rataliikennekeskus.Junaliikenne Oulun ja Kemin välillä korvataan toistaiseksi linja-autoilla. Vaurion korjausaikataulua ei vielä ole.Myös Finferriesin Hailuodon lauttaliikenne on keskeytetty kovan merenkäynnin takia. Yhtiö sanoo nettisivullaan, että tämänhetkisen ennusteen mukaan liikennöinti voitaneen aloittaa alkuillasta.