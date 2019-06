Kotimaa

Kenraalikunnassa kaksi ylennystä









Prikaatikenraali Pekka Toverin kenraalimajuriksi ja kommodori Tuomas Tiilikaisen lippueamiraaliksi.Kenraalimajuri Pekka Toveri on toiminut pääesikunnan tiedustelupäällikkönä toukokuusta 2019 lähtien. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa, Kaartin jääkärirykmentin komentajana ja Panssariprikaatin komentajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.Lippueamiraali Tuomas Tiilikainen on palvellut merivoimien esikuntapäällikkönä vuoden 2019 alusta lähtien. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Merisotakoulun johtajana, osastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa ja Rannikkolaivaston komentajana. Kommodoriksi hänet ylennettiin vuonna 2016.