Tinder-treffit päättyivät raiskaukseen Kangasalla – poliisi kaipaa vihjeitä tekijästä

Kävi naiseen kiinni

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Kangasalan tutkintaryhmässä on tutkittavana seksuaalirikos, jota tutkitaan rikosnimikkeellä raiskaus.Poliisi kertoo, että rikoksen asianomistajana oleva nainen oli pitänyt muutaman päivän ajan Tinderin välityksellä yhteyttä mieheen, joka oli ilmoittanut nimekseen Niki.– Muutaman päivän viestittelyn jälkeen he olivat sopineet tapaamisen Kangasalle, Holvastin alueelle. Tapaaminen tapahtui pääsiäisenä, perjantaina 19.4. he olivat tavanneet ulkona ja kävelleet pidemmän aikaa Kangasalan Holvastin alueella.Kun nainen oli ollut aikeissa lähteä, oli mies yllättäen estänyt naisen poistumisen käymällä häneen kiinni. Kiinnikäymisen jälkeen mies oli raiskannut naisen. Teon jälkeen mies oli poistunut paikalta. Mies oli poistanut teon jälkeen Tinder-profiilinsa ja kaikki henkilöiden väliset keskustelut.Nimellä Niki esiintynyt mies on asianomistajan antaman kuvauksen mukaan noin 180 cm pitkä, vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen. Miehen ruumiinrakenne oli urheilullinen.Poliisi kertoo, että tekopäivänä miehellä oli ollut päällään musta nahkatakki, sininen paita ja siniset housut. Hän oli kertonut olevansa 23-vuotias.Teko tuli poliisin tietoon viiveellä. Tähän asti suoritetussa esitutkinnassa ei ole toistaiseksi kyetty selvittämään Nikinä esiintyneen miehen henkilöllisyyttä.Tiedot ja vihjeet Nikin nimellä esiintyneestä miehestä tai teosta voi ilmoittaa virka-aikana Kangasalan poliisiaseman tutkinnan numeroon 0295 445 889 tai vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0800 90022.