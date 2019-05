Kotimaa

Tulli epäilee: Suomeen salakuljetettiin valtavia nuuskalasteja – veroja vältettiin lähes miljoona

Epäillyt ovat pääkaupunkiseudulta kotoisin ja noin kolmekymppisiä. Tullin tutkinnan perusteella nuuskaa olisi salakuljetettu yli 30 eri kerralla Pohjois-Ruotsista Suomeen viime kesästä alkuvuoteen.Kaikkiaan nuuskaa on tuotu yli 2 200 kiloa. Valmisteveroja on vältetty lähes 850 000 euroa.Nuuskaa on levitetty jälleenmyyjille ja kuluttajille pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Nuuskan markkinoinnissa on käytetty muun muassa sosiaalista mediaa.Tulli paljasti epäillyt miehet tammikuussa, jolloin miesten käytössä olleesta autosta löytyi noin 150 kiloa nuuskaa. Nuuskan kuljettamisessa käytettiin epäiltyjen omia, vuokrattuja ja autoliikkeen koeajossa olleita autoja.Pääepäiltyjen osalta tekoja tutkitaan törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Nuuskaa tilanneita ihmisiä epäillään törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta ja salakuljetuksesta. Rahaliikenteen osalta on tutkittu myös useita rahanpesurikoksia.Tapauksen syyteharkinta siirtyy lähiaikoina Lapin syyttäjänvirastoon.