Viikonloppu on vaihtelevan pilvinen ja sateinen

Perjantaina pohjoisessa sää on monin paikoin sateinen ja pilvisyys on runsasta. Maan etelä- ja keskiosassa sateet kulkevat itään ja lännestä alkaen sää muuttuu aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi, lännessä voi tulla kuitenkin edelleen paikallisia kuurosateita.Enimmäkseen lounaanpuoleinen tuuli on jopa navakkaa ja etenkin Pohjanmaan maakunnissa voi tulla myrskypuuskia. Päivälämpötila on maan eteläosassa 13–17 astetta, keskiosassa 10–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 8–12 astetta ja Lapissa 5–10 astetta.maan pohjoisosassa tulee monin paikoin kuurosateita ja pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja sää on aluksi enimmäkseen poutainen, mutta yötä kohti lännestä saapuu jo uusia sateita. Lännenpuoleinen tuuli on edelleen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista.Päivälämpötila on maan eteläosassa 15–18 astetta, keskiosassa 12–16 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Meri-Lapissa 10–13 astetta ja muualla Lapissa 6–10 astetta.pilvisyys vaihtelee laajalti, mutta Lapissa pilvisyys on runsaampaa. Kuurosateita tulee myös monin paikoin, poutaisinta on lännessä, ja vähitellen sateet väistyvät itään. Luoteeseen kääntyvä tuuli on kohtalaista tai navakkaa.Päivälämpötila on edelleen maan eteläosassa 15–17 astetta, keskiosassa 12–15 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 10–13 astetta ja Lapissa enimmäkseen 5–10 astetta.