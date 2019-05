Kotimaa

Perhe heräsi pahaenteisiin ääniin katolla Ranualla – ulkoa paljastui tulipätsi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin pelastuslaitos tiedottaa, että Ranuan Impiössä paloi hirsirakenteinen omakotitalo.Pelastuslaitoksen mukaan asukkaat olivat heränneet välikatolta tuleviin palon ääniin ja pelastautuneet ulos.Palokunnan ensimmäisten yksiköiden saapuessa kohteeseen, palo oli levinnyt jo katolle ja sisätiloihin talon toisessa kerroksessa.IS:n lukijan kuvassa näkyy, kuinka suuri omakotitalo palaa valtavalla liekillä.Pelastuslaitoksen sammutustyöt ovat yhä kesken. Palon sammuttamiseksi palokunta on joutunut purkamaan kattorakenteita. Apuna on ollut nostolava-auto sekä tukkikoura. Rakennus on kärsinyt vakavia palo-, savu- ja vesivahinkoja.Palossa ei tapahtunut henkilövahinkoja.Syttymissyystä ei ole tietoa tässä vaiheessa. Jälkisammutus ja raivaus jatkunevat pitkälle perjantaipäivään asti.