Kotimaa

Nyt saa kotimaisia mansikoita ja varhaisperunoita – sadon laadusta hyviä uutisia

Koulujen päättäjäisjuhlia ja lakkiaisia järjestävissä kodeissa ovat menossa viime hetken järjestelyt. Kotimaiset satokauden herkut kruunaavat monen kodin juhlapöydän.– Kotimaisia mansikoita on jo kaupoissa saatavissa juhlijoille. Ne ovat tässä vaiheessa kasvutunneleissa tai kasvihuoneissa kasvatettuja. Avomaan mansikoita ei vielä ole kaupoissa, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja Ismo Ruutiainen https://www.is.fi/haku/?query=ismo+ruutiainen kertoo Ilta-Sanomille.

Millainen maku ja laatu niissä on tänä keväänä?

– Laatu ja sato ovat hyviä. Maussa ne voittavat selvästi tuontimansikat, sillä kotimaiset mansikat on kypsytetty kypsiksi toisin kuin ulkomailta kuljetetut, jotka kestävyyden parantamiseksi poimitaan puoliraakoina, hän kertoo.Ruutiaisen mukaan vientiin menevien mansikoiden lajikkeisto on kehitetty sellaiseksi, että niiden kuiva-ainepitoisuus on mahdollisimman alhainen, joka sekin lisää kauppakestävyyttä, mutta tosin samalla myös niiden puisevuutta.

Mitä voit kertoa kotimaisten mansikoiden hintatasosta?

– Kaupoissa niitä myydään yleensä 250 gramman rasioissa, joiden hinta kaupassa lienee noin 5 euroa, hän kertoo.

Milloin myyntiin tulevat avomaalla kasvatetut kotimaiset mansikat?

– Avomaalta, harson alla kypsyneitä marjoja saadaan Etelä-Suomessa jo kesäkuun toisella viikolla. Keski-Suomen tasolla kesäkuun puolivälin jälkeen. Ilman harsoja mansikka kypsyy noin viikon myöhemmin kuin harson alla.Kotimaiset varhaisperunat kuuluvat odotetuimpiin herkkuihin.– Kotimaisia varhaisperunoita voi ostaa isoimpien kaupunkien kaupoista ja tuottajien tilamyymälöistä päätuotantoalueella Lounais-Suomesta. Niitä saa siis lakkiaisjuhliin ja koulujen päättäjäisiin, asiantuntija Terhi Löfstedt https://www.is.fi/haku/?query=terhi+lofstedt MTK:sta kertoo.

Millaiselta sato näyttää ja mikä on perunoiden laatu?