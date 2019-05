Kotimaa

Lakkiaislauantaille luvataan aurinkoa ja ajoittaisia sateita

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006125389.html

Helatorstaina aurinkoa ja kovaa tuulta

Lakkiaisia vietetään tänä vuonna pääosin aurinkoisissa merkeissä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Maan etelä- ja keskiosiin on lauantaina etenkin aamupäivällä luvassa poutaa, tosin iltaa kohti lännestä odotetaan sadealuetta. Lapissa juhlijat joutuvat varautumaan sadekuuroihin.Lämpötila on lauantaina maan eteläosissa korkeimmillaan hieman alle 20 astetta, keskiosassa jäädään 15 asteen molemmin puolin. Pohjoiseen luvataan 8–13 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisessa nollan ja viiden asteen välille, muualla liikutaan 6–10 asteen tietämissä.Helatorstaina aurinko on hellinyt vapaapäivän viettäjiä etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa sää on ollut pilvisempää ja sateista, mutta illaksi sään odotetaan poutaantuvan myös pohjoisessa.Etenkin maan pohjoisosissa puhaltaa torstaina ja perjantaina voimakas puuskainen tuuli, jonka arvioidaan aiheuttavan paikoin vahinkoa.Illalla lännestä saapuu sadealue, joka kulkee yön ja aamun aikana maan yli itään. Sateen ennustetaan jatkuvan huomispäivään maan itäosissa ja Lapissa. Länsi on silloin jo poutaantunut. Lämpötila liikkuu korkeimmillaan 17–18 asteen paikkeilla, mutta sateen alla ja pohjoisessa on viileämpää.