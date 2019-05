Kotimaa

Usva-hirvi pyöräytti kaksoset Ähtärin eläinpuistossa –kaksikko tottelee nimiä Sade ja Salama

Ähtärin eläinpuisto kertoo helatorstaina julkaistussa tiedotteessa, että Hirvimamma Usva on pyöräyttänyt sorjat kaksoset.Vasat nousevat pitkille jaloilleen ensimmäisten elintuntiensa aikana. Nyt Usvaa seuraavat jo vaivattomasti lähituntumassa Sade ja Salama. Hirvenvasojen sukupuoli ei ole vielä tiedossa, joten kyse on toistaiseksi ”työnimistä”.Ähtärin eläinpuiston mukaan Sade ja Salama nauttivat pitkälle syksyyn pääravintonaan äidinmaitoa, mutta jo muutaman vuorokauden ikäisinä ne alkavat hamuta Usvan mallin mukaisesti kiinteääkin purtavaa.Metsäpeuroille on syntynyt Ähtärissä yhteensä neljä vasaa, joista kolme on naaraita ja yksi uros.Perheenlisäystä on odotettavissa myös ainakin metsä- ja valkohäntäkauriiden perheisiin. Toiveissa on myös saada loppukesästä uusia lauman jäseniä täpläkauristarhaan, eli kuusipeuroille.