Entinen kansanedustaja Tuulikki Ukkola on kuollut – tytär Sanna Ukkola sai suruviestin Roomaan: ”Kukaan ei osannut aavistaa”

Kotimaa

Entinen kansanedustaja Tuulikki Ukkola on kuollut – tytär Sanna Ukkola sai suruviestin Roomaan: ”Kukaan ei osa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155936606875356&set=a.120911030355&type=3&theater