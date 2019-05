Kotimaa

Luvassa aurinkoinen päivä valtaosaan Suomea – yötä kohti taivaan­rannassa synkkenee

Torstaina matalapaine siirtyy Suomen pohjoispuolelle ja sää on pilvinen ja sateinen enää Keski- ja Pohjois-Lapissa. Muualla maassa sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, mutta etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on paikoin vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuurosateita. Yötä kohti pilvisyys alkaa lisääntyä lännestä alkaen ja länsirannikon tuntumassa voi jo tulla paikoin sateita. Lounaistuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskissa voimakasta. Päivälämpötila on laajalti 13–17, Koillismaalla sekä Etelä- ja Keski-Lapissa 10–13 ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.Perjantaina sateet siirtyvät maan etelä- ja keskiosan yli itään ja sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen, pohjoisosassa sää on enimmäkseen pilvinen ja sateinen. Enimmäkseen lounaanpuoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa ja etenkin Pohjois-Pohjanmaalla myrskypuuskatkin ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan eteläosassa 14–16, keskiosassa 12–15, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 8–12 ja Lapissa enimmäkseen 5–10 astetta.Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen, pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee kuurosateita.