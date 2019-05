Kotimaa

Veljesviha roihahti Savitaipaleella: pikkuveli aloitti tuopilla, isoveli vastasi lankulla

Kaksi aikuista veljestä selvitteli välejään tiistaina Savitaipaleella Etelä-Karjalassa.Poliisi otti kiinni isoveljen, 45-vuotiaan miehen, vaikka teonkuvauksen perusteella pikkuvelikään ei ollut täysin viaton, ja vähintäänkin härnäsi.Pikkuveli oli iältään 25-vuotias.Alkunäytöksenä pikkuveli oli rikkonut yhteisen kotitalon irtaimistoa ja yrittänyt heittää isoveljeä tuopilla päähän.Tuoppi meni ohi.Isoveli otti paksun lankun ja huitaisi sillä pikkuveljeä.Hän myös osui, pikkuveljen reiteen ja selkään.Vammat eivät olleet vakavia.Kun poliisi saapui paikalle, pihalla paloi nuotiossa lankkuja. Kaakkois-Suomen poliisi epäilee, että pikkuveljen ojentamisessa käytetty tekoväline eli lankku yritettiin polttaa muiden lankkujen kanssa.Periaatteessa lankku on poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoinen sahatavaramitoituksen mukainen puutavara, jonka paksuus on yli 38 mm ja leveys yli 75 mm.– Toista epäillään, toinen on asianomistaja, poliisi määrittelee.Veljeksille tarjotaan mahdollisesti sovittelua.