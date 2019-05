KRP tutkii taidekauppaan liittyvää petoskokonaisuutta – "Väärennetystä taiteesta ei ole kyse, mutta tietyllä tavalla on erehdytetty"

Kotimaa

KRP tutkii taidekauppaan liittyvää petoskokonaisuutta – "Väärennetystä taiteesta ei ole kyse, mutta tietyllä t

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen epäilty tuomittu vankilaan väärennysten myynnistä

Aiemmassa taidejutussa myytiin yli 115 väärennettyä teosta