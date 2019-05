Kotimaa

Antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri on yleistynyt suomalaisilla sioilla – Työterveyslaitos kehottaa suojautumaan

29.5. 10:44

MRSA-bakteeri on yleistynyt tuotantosioilla Suomessa, joten sikoja työkseen käsittelevien tulee suojautua tartunnalta, tiedottaa Työterveyslaitos.

MRSA on stafylokokkibakteeri, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen ja päinvastoin. Bakteeri leviää pintojen, vaatteiden, jalkineiden tai ilman välityksellä. Tartuntaa ei voi saada kypsennetystä sianlihasta, rauhoittelee Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä.



Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Ruokaviraston suojautumisohjeissa kehotetaan muun muassa välttämään pölyn nostattamista työtiloissa, käyttämään hengityssuojaimia ja huolehtimaan työhygieniasta. Koiria ja muita kotieläimiä ei saa päästää tuotantoeläintiloihin.



MRSA on vastustuskykyinen antibiooteille, mutta bakteerin aiheuttamiin tulehduksiin löytyy antibiootti. Mäkelän mukaan huolenaiheena on tartunnan yleistyminen esimerkiksi sairaaloissa, mikä vaikeuttaisi antibioottihoitoa.



MRSA-bakteeri voi esiintyä ihmisen iholla ja nenässä oireettomana, jolloin hoitoa ei tarvita. Jos MRSA-bakteeri pääsee haavaan tai rikkoutuneelle iholle, se voi aiheuttaa ihotulehduksen tai paiseen.