Kotimaa

Meteorologi lakkiaisviikonlopun säästä: Varaudu sateeseen, joka voi jäädä tulematta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulujen päättäjäisjuhlia ja lakkiaisia suunnittelevat tutkivat nyt tarkasti sääennusteita. Ennusteiden taustalla muhii kaksi vaihtoehtoa, joista toinen lupaa poutaista säätä ja toinen sadetta.– Juhlia suunnittelevien täytyy varautua nyt siihen, että tulossa olevan viikonlopun sääennusteen epävarmuus on suuri, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen https://www.is.fi/haku/?query=eveliina+tuovinen kertoo Ilta-Sanomille.Kauan odotettu lakkiaispäivä on lauantai 1.6.– Perjantaina 31.5.koko Suomen yli kulkee sadealue, joten sää on pilvinen ja sateinen. Sää kuitenkin poutaantuu lännestä alkaen ja maan etelä- ja keskiosissa sää muuttuu vähitellen poutaiseksi ja aurinkoiseksi. Lapissa sää pysyy sateisena koko perjantain, Tuovinen sanoo.

Entä millaiseen säähän pitää varautua lauantaina?

– Lauantaita koskevan ennusteen epävarmuus on suuri. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että koko Suomeen tulee sateita lännestä alkaen. Sadealueiden tarkkaa paikkaa ei siis vielä tiedetä, mutta sateen riski kasvaa kohti iltapäivää mentäessä. Toinen vaihtoehto on se, että lauantai voikin jäädä suhteellisen poutaiseksi koko maassa, Tuovinen kertoo.Mistä tällainen ennusteen epävarmuus nyt johtuu?– Suomea kohti on tulossa jonona useita matalapaineita. Vielä ei tiedetä tarkasti, millaisen reitin ne valitsevat. Edellsiten matalapaineiden reitit vaikuttavat myös seuraavaksi saapuvien matalapaineiden reitteihin, hän sanoo.

Onko siis toivoa, että lauantai olisikin poutainen koko maassa?

– Lähestyvistä matalapaineista huolimatta ennusteen toinen vaihtoehto on siis kyllä se, että lauantain sää onkin poutainen koko maassa, Tuovinen kertoo.