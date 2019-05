Kotimaa

Tuomio koveni hovissa: 16-vuotiaan tytön törkeästi raiskannut syyllistyi tapon sijasta murhaan

16-vuotiaan

Hovioikeuden

Tuusulan käräjäoikeuden mukaan Kolehmainen syyllistyi 16-vuotiaan tytön törkeään raiskaukseen, hautarauhan rikkomiseen sekä tappoon. Kolehmainen sai 12,5 vuoden tuomion.Asia eteni kuitenkin Helsingin hovioikeuteen, kun syyttäjä ja uhrin omaiset vaativat miehelle tapon sijasta rangaistusta murhasta.Heidän vaatimuksensa meni läpi. Hovioikeuden mukaan Kolehmainen syyllistyi tapon sijasta murhaan, ja sai näin ollen elinkautisen tuomion. Muut rikosnimikkeet pysyivät ennallaan.tytön kohtalo paljastui, kun sivullinen löysi hänet kuolleena keravalaisen kerrostalon pihalta vuoden 2017 itsenäisyyspäivänä. Rikokset tapahtuivat miehen asunnolla.Mies raiskasi tytön törkeästi, kun tämä ei suostunut seksiin.Tyttö yritti puolustautua, mutta mies mursi tytön vastarinnan kuristamalla. Kuristaminen kesti pitkään, ja tyttö kuoli lopulta siihen. Mies myös löi tyttöä kolmesti hedelmäveitsellä kaulaan.mielestä teko oli erityisen raaka ja julma ja kokonaisuutena arvostellen törkeä, minkä takia se täytti murhan tunnusmerkistön.– Kolehmainen on viimeistellyt surmaamisen veitseniskuin otaksuttuaan asianomistajan olleen vielä kuristamisesta huolimatta elossa ja tajuissaan.– Kolehmaisen on siten katsottava toimineen tilanteessa määrätietoisessa surmaamistarkoituksessa. Lisäksi surmaamistapa on ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle kauhua, kuolemanpelkoa sekä kipua ja tuskaa. Hovioikeus katsoo sen vuoksi, että teko on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla, hovioikeus kirjoittaa.