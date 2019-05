Kotimaa

Euroopan vanhin maakotka löytyi kuolleena Suomesta, pyrstön tyvestä löytyi hauli – ”Menee petovihan piikkiin”

Löytyi kuolleena maaliskuun lopulla

Koki kovia elämänsä aikana





Syntyi keväällä 1984 Kainuussa pesän ainoana poikasena