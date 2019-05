Kotimaa

Leppävirralla puukerrostalossa palaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leppävirralla Pohjois-Savossa kaksikerroksisessa puukerrostalossa on syttynyt tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan palo on täydessä vaiheessa. Tiettävästi kukaan ei ole kuollut palossa, kertoo päivystävä palomestari Eerik Pudas.Rakennuksessa oli palon alkaessa kaksi henkilöä, ja he pääsivät pelastautumaan ulos omin voimin.Pelastuslaitos sai hälytyksen Honkatien palosta hieman ennen aamukolmea. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle kerrostalon katto oli ilmiliekeissä.Tie onnettomuuspaikalla on osittain suljettu, ja poliisi ohjaa liikennettä. Pelastuslaitoksen mukaan lähialueen asuntoihin voi tulla savunhajua.Palomestarin mukaan rakennuksessa on arviolta reilut kymmenen asuntoa. Syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.