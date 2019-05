Kotimaa

Viimeisin havainto tehtiin neljä päivää sitten: missä on 68-vuotias Riitta?





Viimeisin havainto 68-vuotiaasta kuopiolaisesta Salojoesta tehtiin viime viikon torstaina. Poliisi on etsinyt naista tuloksetta.Salojoki on pituudeltaan noin 165-senttinen, ruumiinrakenteeltaan pyöreähkö ja hänellä on olkapäille ulottuvat mustat hiukset. Salojoen vaatetuksesta ei ole tarkempaa tietoa.Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.