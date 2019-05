Kotimaa

Täsmäsää Kaisaniemen puistoon: Sää suosii kansanjuhlaa!

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue saavutti historiansa kolmannen maailmanmestaruuden, kun se voitti sunnuntaina pelatussa MM-finaalissa Kanadan lukemin 3–1.Sensaatiomaista mestaruutta on juhlittu sunnuntaista lähtien ympäri Suomea ja ulkomaita. Juhlinta huipentuu maanantai-iltana järjestettävään kansanjuhlaan, joka sijoittuu Helsingin rautatieaseman kupeessa sijaitsevaan Kaisaniemen puistoon.Voittoisa Leijona-joukkue saapuu Kaisaniemeen arviolta kello 19.00–19.30.Sään odotetaan suosivan tapahtumaa, sillä tuoreiden ennusteiden mukaan Kaisaniemen puistoon on luvassa poutaa. Sää on puolipilvinen, lämpötila vaihtelee 11-13 asteen välillä ja sateen todennäköisyys on lähinnä marginaalinen. Tuuli käy etelänpuolelta ja on heikko.Auringon laskettua sää muuttuu pilvisempään suuntaan ja jokunen sadepisarakin voi taivaalta pudota. Yllä olevalla videolla Forecan sääennuste maanantaille.