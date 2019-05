Kotimaa

Viikko alkaa epävakaisena – lämpötila kohoaa keskiviikkona 20 asteen tuntumaan

SÄÄ Viikon alkuun mahtuu laajoja sadealueita ja paikallisia sadekuuroja.

Sunnuntaina Suomeen levinneen matalapaineen sateita tulee vielä pitkin maan pohjois- ja itäosassa. Päivän mittaan paikallisia sadekuuroja kehittyy keskiosaan ja etelään. Lännessä päivä on monin paikoin poutainen ja länsirannikolla aurinkoinenkin. Aurinko saattaa pilkahtaa myös etelässä ja maan keskiosassa kuuropilvien välistä.



Tiistaina päivä on laajalti pilvinen. Paikallisia sateita on liikkeellä ja sää hieman lämpenee maanantaista. Aamulla sateita on harvemmassa. Iltapäivällä kuurosateet yleistyvät lähes koko maassa. Etelärannikolta tuuli puhaltaa sateet sisämaahan päin ja päivä voi jäädä poutaiseksi. Tosin illalla etelästä lähestyy uusi matalapaine runsaine sateineen.



Matalapaineen ohessa saapuu lämpimämpää ilmaa, mikä voi keskiviikkona nostaa lämpötiloja lähemmäs 20 astetta Itä-Suomessa. Muuten keskiviikko muistuttaa edeltäviä päiviä, vesisateita sekä laajalti runsasta pilvisyyttä.







