Karttakuvat kertovat: Täältä uudet mepit keräsivät äänisaaliinsa

Sirpa Pietikäinen, 60, kokoomus, Hämeenlinna













Ville Niinistö, 42, vihreät, Turku

Eero Heinäluoma, 63, Sdp, Helsinki













Laura Huhtasaari, 40, ps, Pori













Mauri Pekkarinen, 71, keskusta, Jyväskylä













Henna Virkkunen, 46, kokoomus, Jyväskylä













Heidi Hautala, 63, vihreät, Helsinki













Miapetra Kumpula-Natri , 47, sd, Vaasa













Teuvo Hakkarainen, 59, PS, Viitasaari









Silvia Modig, 42, vasemmistoliitto, Helsinki













Petri Sarvamaa, 58, kokoomus, Helsinki













Elsi Katainen, 52, keskusta, Pielavesi













Nils Torvalds, 73, RKP, Helsinki













Alviina Alametsä, 26, vihreät, Helsinki





77 517380 106Eurovaalien suvereeni ääni­kuningatar. Eduskunnassa 1980-luvun alusta, ympäristö­ministeri 1990-luvulla. Pietikäisellä oli uran alussa heikko hetkensä uskottavuuden kanssa, mutta meppinä Pietikäinen on EU-politiikassa kerännyt arvostusta. Porvarien ”ympäristö­omatunto”, seksuaalivähemmistöjen ja eläinten oikeuksien puolella. On viikonloput äitinsä omaishoitajana ja halunnut käyttöön syrjinnän kieltävän direktiivin, joka parantaisi ikäihmisten oikeuksia myös Suomessa.111 598292 512Vihreiden voimahahmo Ville Niinistö tekee tilaa puolueen uudelle puheenjohtajalle. Niinistö tuskin jää hiljaiseksi rivi­edustajaksi euro­parlamentissakaan. Niinistö on ilmoittanut olevansa myös käytettävissä komissaarin paikkaan, vaikka vaihtoehto tuskin avautuu. Niinistö oli kahden hallituksen ympäristöministerinä ja johti puoluetta vuoteen 2017. Parlamentissa haluaa keskittyä globaaleihin ilmastokysymyksiin, nuorten koulutukseen ja ihmisoikeuksiin.128 113267 342Eduskunnan jättänyttä politiikan raskaan sarjan konkaria veikkailtiin ääni­kuninkaiden kärkeen ja pronssia tulikin. Heinäluoman ansio­luettelo on pitkä: eduskunnan puhemiehestä ministeriin ja Sdp:n puheenjohtajaan. Parlamentin riviedustajan paikka ei välttämättä täysin tyydytä, vaan intoa olisi uudeksi EU-komissaariksi. Esteeksi voi nousta sukupuoli, sillä Antti Rinne haluaa demareilta naiskomissaariehdokkaan. Heinäluoman julkisuuskuvaa piristää uusi rakkaus ja avioliitto.92 585252 990Puolueen varapuheen­johtaja Huhtasaari meni odotetusti läpi kerättyään paljon Jussi Halla-aholta jääneitä EU-ääniä. Perussuomalaisten presidenttiehdokkaana kamppaili teemalla ”Suomi takaisin”, ajaa Suomen eroa EU:sta ja eurosta. Turvapaikanhakijoiden pikakäännytyksiä ajava Huhtasaari päässee kärjekkäillä kannanotoillaan otsikoihin myös EU-parlamentissa. Oikeistopopulistien äärisiipeä edustava porilaispoliitikko on virkavapaalla opettajantöistä.68 357247 416Eduskunnan jättänyt Pekkarinen meni odotetusti läpi viidenteen sijaan oikeuttavalla äänimäärällä. Vuodesta 1979 kansanedustajana ollut Pekkarinen on toiminut ministerinä peräti viidessä hallituksessa, mutta puheenjohtajaksi kannatus ei koskaan ihan riittänyt. Pekkarisen neuvottelutaidoista kielii vanha verbi ”pekkarointi” ja sitkeydestä lempinimi ”eduskunnan terrieri”. Vastustaa EU:n integraation syventämistä, mutta haluaa kehittää EU:n sisämarkkinoita.70 561190 053Istuvan mepin kotimaan politiikan sulkina opetus­ministerin ja sitten hallinto-, kunta- ja liikenne­ministerin pestit. Ennen EU-uraa oli kokoomuksen puheenjohtajanimipelissäkin, mutta 2014 ilmoitti lähtevänsä parlamenttiehdokkaaksi pieleen menneen kuntauudistuksen jälkeen. Ilmasto­asiat läheisiä mutta myös suomalaisen metsätalouden etu. Yrittäjyyttä ja digitalisaatiota. Suututti maanviljelijöitä viime vuonna sanomalla, että EU:n maatalous- ja aluetuet ovat liian suuria.89 562146 256Eduskunnassa vuonna 1991 aloittanut Hautala on konkari­meppejä, oli Suomen edustajana unionissa jo liittymisvuonna 1995. Vihreän liikkeen kantavia voimia oleva entinen puolueen puheenjohtaja ja presidenttiehdokas. Kehitysministerinä ajautui niin sanotun Arctia Shipping -kohun keskelle, mikä johti eroon 2013. Ajanut europarlamentissa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, ja ympäristö­asioiden lisäksi arvostellut tiukasti suurvaltojen, erityisesti Venäjän, ihmisoikeusrikkomuksia.68 459133 671Kansan­edustajaksi 2003 valittu Kumpula-Natri on istuva ”digimeppi”, joka haluaa parantaa Euroopan kilpailukykyä 5G-verkoilla Eurooppaan ja ajoi roaming-maksujen poistumista. Ilmastoasioissa aktiivisen Kumpula-Natrin nimi on spekulaa­tioissa EU-komissaariksi. Sdp:ssähalua saada ensimmäinen naiskomissaari Suomelle. Kumpula-Natri olisi valmis tehtävään. Jäi äänissä selvästi Heinäluomasta, ja veikkailuissa myös vahva nimi Jutta Urpilainen.29 075126 495Hakkaraisen kannattaja­joukko on uskollista ja kasvoi eduskunta­vaaleissa entisestään, vaikka Hakkarainen on ollut uutisotsikoissa tiuhaan muista kuin poliittisista ansioista. Kolmannen kauden kansanedustaja toimi perheen perustamassa sahayrityksessä ennen sahan myyntiä ja politiikkaan siirtymistä. Keski-Suomen äänikuninkaan eduskuntatyö jää Toimi Kankaaniemen hoidettavaksi. Hakkarainen haluaa vaikuttaa suomalaiseen maaseutupolitiikkaan EU:n kautta.51 608125 749Silvia Modigin putoaminen eduskunnasta oli jossain määrin yllätys ja pettynyt Modig kampanjoi tosissaan parlamenttiin pääsemiseksi. Ollut kaksi kautta vasemmistoliiton kansanedustajana. Kohtuuhintaisen asumisn kannattaja ihmetteli viimetöikseen eduskunnassa Valtion asuntorahaston rahojen vientiä toisaalle. Toimittajana työskennellyt Modig on sanonut, että haluaa ajaa Suomen ilmastotoimia EU:ssa. Ihmisoikeuskysymykset myös vaaliteemana.64 524126 702Nousi Euroopan parlamenttiin toiselta varasijalta vuonna 2012 Ville Itälän tilalle. Nyt äänisaalis varmisti paikan niukin naukin suoraan. Toimittajataustaisella Sarvamaalla on vaikutusvallasta näyttöjä ja hän on ahkeroinut myös paljon mietintöjä. Sarvamaa ajaa EU-varojen tehokasta käyttöä ja vaati hiljattain EU:n turvapaikkavirastoa vastuuseen väärinkäytöksistä. Vaalien alla outo kiista Heidi Hautalan kanssa, jota Sarvamaa syytti väärän tiedon levittämisestä äänestyksessä.54 557123 708Kolmen kauden kansan­edustaja siirtyi euro­parlamenttiin maaliskuussa 2018, kun Hannu Takkula tuli valituksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Agrologi ja ammattiopettaja pitää miehensä kanssa lypsykarjatilaa kotikylässään Venetmäellä.Kansanedustajana Katainen on muun muassa vastustanut nelosoluen tuomista kauppoihin ja ehdottanut valtakunnallista suositusta lasten kotiintuloajoiksi. Kannattaa EU:n puolustusyhteistyön syventämistä.46 448116 033Istuva meppi vuodesta 2012. Sitä ennen RKP:n varapuheenjohtaja, puolustusministeri ja presidenttiehdokas viime vuoden vaaleissa. Neuvotellut EU:ssa metsien hakkuumäärien lainsäädännöstä ja puolustanut Suomen metsäteollisuuden etuja. Nato-myönteisyys ei ole jäänyt epäselväksi. Vasemmistolaista vihaisen miehen nuoruutta elänyt toimittajataustainen Torvalds on Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjän Linus Torvaldsin isä.(Läpi, jos Britannia eroaa EU:sta)13 65197 504Euro­parlamentin juniori­ehdokas, opiskelija ja ensimmäisen kauden Helsingin kaupungin­valtuutettu. Teki aloitteen kaupungin mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi. Pekka Haaviston avustaja ei mennyt läpi eduskuntaan ja nyt meppikohtalo kiikkuu kiinni Brexit-aikataulussa. Nuoruudessa rankka kokemus, oli paikalla Jokelan koulusurmatragediassa.