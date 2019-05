Kotimaa

Poliisi esitti toiveen Leijonien MM-kultaa juhliville kansalaisille: ”Otetaan ilo irti voitosta, mutta...”

Helsingin poliisi on esittänyt toiveen jääkiekon maailmanmestaruutta juhliville kansalaisille.– KULTAA tuli! Onnea, Leijonat! Eteläisessä johtokeskuksessa on töiden ohella jännitetty mitalipeliä. Nyt keskitymme turvaamaan voitonjuhlaa kaupungilla. Otetaan ilo irti voitosta, mutta ilman järjestyshäiriöitä, Helsingin poliisin Twitter-tilillä todetaan.– Aivan mahtavaa Leijonat! Upea peli. Pitäisikö meidän nimetä kunnianosoituksena Mörkö-joukkojenhallinta-automme Marko-Mörkö-autoksi, kun hallitsitte niin hyvin joukkoja? kirjoittaa puolestaan Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.Poliisi ilmoitti jo aiemmin, että se oli varautunut kiekko-otteluun ja mahdollisiin mitalijuhlintoihin hälyttämällä töihin lisää partioita.– Fanit, kannustaminen ja iloitseminen on sallittua, mutta muistakaa hyvät tavat ja turvallisuus.Suomi kaatoi Kanadan 3–1 loppuottelussa Bratislavassa. Helsingissä ensimmäiset juhlijat ilmestyivät Havis Amandan patsaalle heti kamppailun päättymisen jälkeen.