Kommentti: Tästäkö alkaa Euroopan uusi jako? Vihreät jyrää Saksassa

Ilmasto ja maahanmuutto

Ovensuukyselyiden mukaan vihreät on ottamassa eurovaaleissa Saksassa suurvoiton ja saattaa nousta niissä maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi.Jos tämä toteutuu, voitto on merkittävä koko Euroopan vihreille, jonka kantapuolueena ja ”runkona” juuri Saksan vihreitä pidetään. Vihreille on ennustettu etenemistä muuallakin.Etukäteen eurovaaleissa on jännätty kansallismielisen populistioikeiston etenemistä. Sitäkin voi tapahtua, mutta jos vihreiden eurojytky toteutuu niin mannerlaatat ovat liikkeellä toisellakin laidalla. Saksan sosiaalidemokraattien kannatus näyttäisi romahtavan.Etukäteen uumoiltu oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen kannatuksen nousu vaikuttaisi maltilliselta, parilta-kolmelta prosentilla vuoden 2014 eurovaaleihin.Saksassa demarit ovat olleet hankalassa raossa hallituksessa yhdessä kristillisdemokraattien kanssa ja joutuneet tekemään vaikeita kompromisseja. Vihreät on pystynyt keräämään kannatusta oppositiossa.Huoli ilmastonmuutoksesta on vahva selittäjä. Toinen on se, että kasvaneella maahanmuuttovastaisuudella on myös vastustajansa. Vihreät on monessa maassa heidän valintansa.Kun oikeistopopulistit todennäköisesti monessa paikassa vahvistuvat, maltillisen keskusvasemmiston ja kohta keskustaoikeistonkin tilanne käy aina vain ahtaammaksi. Euroopan demarit ja maltilliset sosialistit ovat vakavan paikan edessä harkitessaan suhdetta nouseviin vihreisiin. Suomessa pyritään nyt hallitusyhteistyöhön.