Eeva löysi käsittämättömän 2,4 kilon korvasienen Viitasaarelta – ”Huusin, että on niin hirveän kokoinen, ettei ole tottakaan”

Myrkyllinen korvasieni vaatii käsittelyn ennen syömistä

– Korvasientä pidetään erinomaisena ruokasienenä, mutta se on myrkyllinen, eikä sitä saa syödä ilman oikeaa käsittelyä.



– Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohjeen mukaan korvasieniä voi syödä vasta sitten, kun ne on keitetty kahdesti runsaassa vedessä. Pelkkä kiehautus ei riitä, vaan molempien keittokertojen on kestettävä vähintään viisi minuuttia, ja sienet on huuhdeltava niiden jälkeen runsaalla vedellä.



– Myös kuivatut korvasienet pitää käsitellä saman ohjeen mukaan ennen niiden syömistä.