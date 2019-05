Kotimaa

Iäkäs mies kateissa Heinävedellä – nähtiin viimeksi perjantaina Valamon luostarin alueella

Hoikka, kumarassa asennossa kulkeva mies nähtiin viimeksi eilen Valamon luostarin alueella.

Poliisi etsii Heinävedellä kateissa olevaa iäkästä miestä. Mies on nähty viimeksi perjantaina illalla Valamon luostarin alueella Valamontiellä.



Mies on pituudeltaan noin 170–180 senttiä ja vartaloltaan hoikka. Yllään hänellä on ollut harmaa tuulitakki. Mies kävelee kumarassa asennossa ja käyttää silmälaseja.



Havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.