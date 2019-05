Kotimaa

Entinen asuntola palaa Suonenjoen keskustassa

Entinen asuntola palaa Suonenjoen keskustassa 25.5. 8:26

Paikalle on hälytetty tällä hetkellä kuusi paloyksikköä ja nostolava.

Pelastuslaitos sai hälytyksen lauantaiaamuna klo 7.23 suuresta rakennuspalosta Suonenjoen keskustasta.



Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alustavien tietojen mukaan liekeissä on autio rakennus, entinen ammattiopiston asuntola.



Paikalle on lähetetty tällä hetkellä kuusi paloyksikköä ja nostolava.



– Tarkempia tietoja palosta ei vielä tällä hetkellä ole, sillä yksiköt eivät ole vielä saapuneet paikalle. Mutta talossa on havaittu liekkejä ja savua, Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille.