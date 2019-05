Kotimaa

Eurojackpotissa oli tarjolla 21 miljoonaa euroa – tässä oikeat numerot

Juuri nyt

Voitonjako:

Ei päävoittoa

Perjantaina arvotun Eurojackpotin oikea rivi kierroksella 21/2019 on 8, 26, 38, 47, 50.Tähtinumerot ovat 3 ja 7.5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 438 302,10 e, 5 oikein 77 347,40 e, 4+2 oikein 3 326,70 e, 4+1 oikein 262,50 e, 4 oikein 118,00 e, 3+2 oikein 41,30 e, 2+2 oikein 16,60 e, 3+1 oikein 16,60 e, 3 oikein 16,50 e, 1+2 oikein 7,70 e, 2+1 oikein 7,70 e.5+1-tuloksia löytyi neljä, joista yksi oli pelattu Suomessa.pelattu viiden osuuden porukka voittaa yhteensä 438 302 euroa. Yhden osuuden arvo on 87 661 euroa. Muut 5+1-tulokset oli pelattu Unkarissa ja kaksi Saksassa.Perjantai-Jokerista löytyi yksi kuusi oikein -tulos. Kymmenen osuuden porukka, jonka jäsenet ovat eri puolilta Suomea, voittaa tuplatulla rivillään yhteensä 40 000 euroa. Yhden osuuden arvo on 4 000 euroa. Jokerin oikea rivi on 1 1 6 3 8 0 8.Perjantain Lomatonnin oikea rivi on Dubai 99. Tonneja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.