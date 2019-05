Keskelle Katajanokkaa ilmestyi romukasa, jonka kiertävät keräysautot jättivät paikoilleen – kaupunki perustelee, miksi

Kotimaa

Keskelle Katajanokkaa ilmestyi romukasa, jonka kiertävät keräysautot jättivät paikoilleen – kaupunki perustele

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin kaupunki: Oli jätetty ennen auton tuloa

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen eli HSY:n jätekeräyksen toiminta ihmetyttää lähialueella asuvaa naista.– HSY:n kiertävät jätekeräysautot jättävät keräyspaikalle ennalta tuodut pakastimet, tietokoneet ja metalliromun koskematta, sillä heillä on ilmeisesti sääntö, joka kieltää tavaran ottamisen mukaan, jos se ei ole heille henkilökohtaisesti luovutettu, nainen kertoo Ilta-Sanomille.Näin kävi hänen mukaansa torstaina Helsingin Katajanokalle Merisotilaantorilla.– Neljä rekkaa ja HSY:n kahdeksan miestä seisoivat vieressä huvittuneina ja tumput suorina samaan aikaan, kun käytännöstä tietämättömät asukkaat kantoivat autojen viereiseen kasaan lisää tavaraa, ilmeisesti luullen että tavarat siirtyvät siitä autoihin.Naisen mukaan HSY:n miehet olisivat voineet puuttua asiaan, mutta he vain katsoivat, kun naiset yrittivät omatoimisesti viedä tavaroita lavalle.– Erikoisen toiminnan seurauksena oli lopulta se, että Merisotilaantorille tuli tämän takia perustettua ”laiton kaatopaikka”. Seuraavaksi paikalle varmaan tilataan kaupungin jäteauto, joka siivoaa paikan, onneksi saamme tästäkin maksaa veroissamme. Näinkö Sääntö-Helsinki torjuu ilmastonmuutosta, hän ihmettelee.Tapaus ihmetyttää myös Helsingin kaupungin jätehuoltoa, sillä keräyspaikat täytyy pitää siistinä.– Yleisellä tasolla kuljettajille on annettu ohjeet, että paikka pitää jättää siistiksi eikä paikalle saa siis jäädä mitään, Helsingin kaupungin käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen https://www.is.fi/haku/?query=marjut+mantynen kertoo Ilta-Sanomille.Mäntynen selvitti myöhemmin perjantai-iltana, mikä voisi olla selitys tilanteelle Merisotilaantorilla.– Näyttää siltä, että tavarat oli jätetty paikalle ennen keräysauton tuloa. Näin ei saa tehdä. Silloinhan myöhemmin paikalle tulevat keräysauton väki ei voi tietää, kenelle tavarat kuuluvat, hän sanoo.

Miksi tällainen sääntö on siis olemassa?

– Tavarat saa luovuttaa vain keräysauton henkilökunnalle ja täytyy olla siis itse paikalla. Säännön syynä on se, että tällöin voidaan tietää, että tavarat on tarkoitettu jätekeräykseen. Jos tavaroita tuodaan ennen autoa tuloa, syntyy paikalle helposti myös iso kasa tavaraa, jonka paikalle tuomisen syystä ei ole varmuutta.Mäntysen mukaan kyseisen paikan ongelma on nyt jo hoidettu.– Todennäköisesti nuo paikalle ennen auton tuloa jätetyt tavarat oli tarkoitettu jätekeräykseen ja perjantaiaamuna tavarat on siis haettu jo pois, hän kertoo.