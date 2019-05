Oletko ihmetellyt keltaista pölyä kaikkialla? Suomessa näkyy nyt todella harvinainen ilmiö

Kotimaa

Samoihin aikoihin toisella puolella maapalloa Laukaan Vihtavuoressa 123 vuotta kasvaneen kuusen hakkuuaukolla alkaa tapahtua. Ensi viikolla sieltä ajetaan pois osa hakkuutähteistä, jotka menevät bioenergiaksi.



Kuivaneista havuista varisevat neulaset lannoittavat maata, ja sinne jätetään lahoamaan myös osa hakkuutähteistä. Sitten alue kääntömätästetään eli kauhallinen maata käännetään nurin ja taimi istutetaan sen päälle.



Lähiviikkoina aion mennä kuusen tuntumaan istuttamaan uusia kuusentaimia. Vaikka hikoilen metsässä parhaani mukaan puunistutuksessa, on enemmän kuin todennäköistä, että työni kalpenee luonnon luomistyön rinnalla. Metsän uudistuksessa ihminen ei pärjää luonnolle.



Ensi keväänä maaliskuussa aukkoa peittäville hangille tuulen vietäviksi todennäköisesti tipahtaa vuosikymmenten huippumäärä kuusen siemeniä. Kuten tapana on lisääntymisessä, luonto varmistaa tuloksen tuhlailemalla. Neliömetrille voi hyvinkin sataa yli 1 000 pientä kuusen siementä. Niistä noin 850 voi itää sirkkataimiksi.



Aukon ympärillä muutaman kymmenen metrin päässä kasvaa hyvinkin toistatuhatta kuusta. Niistä jokaisen latvaan syntyy satoja käpyjä. Yhdessä kävyssä on 200 siementä. Karkeasti arvioiden parikymmentä miljoonaa kuusen siementä odottaa pääsyä juurtumaan aukkoon, joka maaliskuussa vapautui uusille puille.







Määrän lisäksi luvassa on myös laatua. Metsien peittyminen keltaiseen siitepölyyn tuo kuusen siemeniin geneettistä vaihtelua. Tavallisesti kuusen alaoksissa sijaitsevat hede- eli isäkukinnot pölyttävät lähistöllä noin 50 metrin etäisyydellä sijaitsevia kuusia.



Kun nyt kaikki kynnelle kykenevät kuuset tuottavat siitepölyä, kasvaa todennäköisyys, että Otto Jaakkosen kuusen naapurina kasvaneisiin, yhä pystyssä olevien ikikuusien emikukintoihin leijailee jokin siitepölyhiukkanen etelämpää ja syntyy kuusipienokaisia, jota osaavat hyödyntää edeltäneitä kuusisukupolvia paremmin lämpenevää ilmastoa.



Luvassa oleva loistava käpyvuosi lupaa hyvää myös kuusien taimituotannolle. Jalostetuista kuusen siemenistä on pulaa, joten hakkuuaukoilta ensi syksynä ja talvella poimittavat kävyt osaltaan helpottavat tilannetta.



Jos luonto kerran Suomessa uudistaa metsän ilman ihmistä, miksi istuttaa tai kylvää metsiä? Avainsana on nopeus. Kun metsän syntyä avitetaan, lyhenee metsän kiertoaika kolmesta seitsemään vuotta. Metsälle sillä tuskin on isoa väliä, mutta metsän omistajaa voi miellyttää se tieto, että metsäomaisuudesta saa tuottoa hieman nopeammin. Tai oikeastaan jälkipolvet saavat.



Ja voihan asiaa lähestyä myös hiilensidonnan näkökulmasta. Mitä nopeammin metsä lähtee kasvamaan, sitä nopeammin se alkaa jälleen sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Sekin on nykyisin arvossaan.

