Kotimaa

Lapsiasiavaltuutettu väläyttää poikkeustoimia Isis-leirin lasten tapauksessa

Ylen haastattelemien suomalaisnaisten mukaan leirillä on 11 aikuista suomalaisnaista. Heillä on 33 lasta, joista osa on syntynyt Suomessa ja osa Syyriassa.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006118040.html

Lasten ja perheiden tilanne tulisi arvioida yksilöllisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006117018.html