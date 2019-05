Kotimaa

Palkka 8 760 € / kk – tällaiset tulot ja edut uusia europarlamentaarikkoja odottavat

Uusia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso otsikon alla olevalta videolta, millainen on Euroopan parlamentti.





Yleinen kulukorvaus

Mepeille





Myös

Kun

Tehtävänsä