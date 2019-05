Kotimaa

PS-Nuorten valtionapu vaakalaudalla, ministeriö perää järjestöltä selvitystä

PS-Nuorten valtionapu vaakalaudalla, ministeriö perää järjestöltä selvitystä 24.5. 16:11

Perussuomalaisten nuorten tämän vuoden toimintaan myönnetty 115 000 euron valtionapu saatetaan periä takaisin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään lähettänyt PS-Nuorille kirjeen, jossa järjestöä pyydetään esittämään selvityksensä ja näkemyksensä asiasta. Vastausta pyydetään 10. kesäkuuta mennessä.



Taustalla on PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistu kuva tummaihoisesta perheestä, jonka saatetekstinä on kehotus äänestää EU-vaaleissa perussuomalaisia, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.



Opetusministeriön kirjeessä todetaan, että kehotus on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa.