Anna Perhon kolumni: Nukkumatti aikuisten

Miksi?

Jotta voisin nukkua paremmin.Tämä sinetöi näkemykseni siitä, että aikana jolloin sivistystä ja valistusta tarjotaan meille enemmän kuin koskaan ennen, olemme avuttomampia kuin koskaan ennen. Kun uutisissa kerrotaan aikuisten unikoulusta, en tiedä itkisinkö vai olisinko sittenkin iloinen, että joku on keksinyt tehdä nukkumisesta bisnestä.Ihmiset nukkuvat tällä hetkellä vähemmän kuin koskaan ennen, ainoana eläinlajina vähemmän kuin tarvetta olisi.Tulen ajatelleeksi tätä aina, kun katson lähikauppani virkistävien juomien hyllyä. En viittaa alkoholiin, vaan kirjaimellisesti piristäviin juomiin: battereihin, redbulleihin ja lukemattomiin muihin shotteihin ja pommeihin, joiden etiketit julistavat herättävänsä vaikka kuolleista.Ongelmana ei ole se, että emme tietäisi, että meidän tulee nukkua. Ongelmana on se, ettemme välitä tästä tiedosta. Halveksimme nukkumiseen, lepäämiseen ja lataamiseen liittyviä vaateita, koska ne tuntuvat turhalta ajankäytöltä. Aina on Temppareita katsomatta ja päivityksiä peukuttamatta.esiintyi myös muutama vuosi sitten Nordic Business Forumissa. Odotin tykitystä mediasisällöistä ja -konseptoinnista, mutta Huffington päättikin käyttää slottinsa kertoakseen omasta elämänmuutoksestaan. Kärsittyään tujakan burn outin ja toivuttuaan hän opetteli nukkumaan ja saarnaa siitä nyt muille. Siksi Kansainvälinen kukoistuskin houkuttelee kuluttajaa hankkimaan itselle ja kännykälle eri makuuhuoneet.Puhe oli minulle pettymys. Kai nyt jokainen nukkua osaa?Mutta Huffington oli kuin olikin edelläkävijä. Tällä hetkellä yksi läntisen maailman kuumimmista puheenaiheista, ravintola Basbasissa itkuraivonneen vegaanivauvan lisäksi, on juurikin uni. Trendin ytimessä on unitutkija Matthew Walkerin 300-sivuinen järkäle Miksi nukumme. Kirja avaa lepäämisen halveksumisen seurauksia niin mojovasti, että sen jälkeen ei uni ei hetkeen tulekaan.Vai miltä kuulostaa: univaje aiheuttaa matalan tason aivovaurion, jonka vain riittävä uni korjaa. Eli jos et lepää, teet itsestäsi kroonisen vajukin. Lisäksi huonosti lepäävää vaanivat muun muassa sydänkohtaukset, diabetes, yleinen läskistyminen ja kivesten kutistuminen.meistä osaa toistella papukaijan lailla, että elämässä tärkeintä on terveys. Mutta kun hokemaa pitäisi toteuttaa käytännössä, asiat mutkistuvat. Emme voi nukkua, koska haluamme omaa aikaa. Emme voi pitää lounastaukoja, koska pitää lukea sähköposteja. Emme voi liikkua, koska olemme niin puhki ja Tempparitkin alkaa kohta.Eli käytännössä terveys ei olekaan meille niin kovin tärkeää. Lepäämiseen käytetty aika tarkoittaa luopumista jostain muusta, jonka arvostamme valinnan hetkellä korkeammalle.Aika on siis kypsä Nukkumatin rehabilitaatiolle. Tämän suuren DDR:läisen ajattelijan ydinoppihan oli tämä: päivän leikit aika lopettaa on, kun tv:n iltasatu alkaa.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.