Mihin katosi kontiolahtelainen Ulla, 41? Poliisi pyytää havaintoja – kuva

sai tietää myöhään torstai-iltana, että kontiolahtelainen 41-vuotias Ulla Tarkiainen on kadonnut, eikä hän ole palannut kotiinsa, tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Tarkiainen asuu Paiholan alueella.Viimeisin havainto Tarkiaisesta on torstai-iltapäivältä noin kello 16. Poliisi suoritti illan ja yön aikana etsintöjä muun muassa poliisikoirien avulla, mutta Tarkiaisesta ei ole saatu havaintoja.– Tarkiainen on noin 170 senttimetriä pitkä ja vartalotyypiltään pyöreähkö. Hänellä on huomattavan pitkät vaaleat hiukset, joita hän pitää yleensä avoimena. Tarkiaisen vaatetuksesta ei ole tietoa, poliisi kertoo tiedotteessa.Kaikki havainnot Ulla Tarkiaisesta pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai virka-aikana asiaa hoitavan tutkijan numeroon 029 545 6332 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.