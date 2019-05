Kotimaa

Poliisi varoittaa vanhempia teinien kotibileistä – voi johtaa kaaokseen

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

varoittaa Facebook-sivuillaan teini-ikäisten nuorten vanhempia teinien järjestämistä kotibileistä.Erityisesti vanhempien kesälomien aikaan yleistyy niin sanottu ”käty”-ilmiö, eli ”kämppä tyhjänä”. Kun vanhemmat lähtevät esimerkiksi kesälomillaan mökkeilemään, kotiin jäävät nuoret varsinkin pientaloalueella voivat alkaa levittää sosiaalisessa mediassa ”kämppä tyhjänä” -viestiä ja järjestää kotipippaloita.Viestien levittämisellä ja holtittomien juhlien järjestämisellä voi kuitenkin olla karmeat seuraukset.Poliisi kertoo esimerkiksi viime kesän tapauksesta, jossa vantaalainen nuori suunnitteli kotibileitä ja loi niistä tapahtuman Facebookiin. Seurauksena bileisiin ilmoittautui nopeasti yli 200 osallistujaa. Poliisi sai kuitenkin juhlista vinkin ja lähetti juhlia järjestäneen nuoren äidille viestin ”tiesittekö, että teille on tulossa lauantaina yli 200 vierasta kotiin”. Näin bileet peruuntuivat ennen alkamistaan.kävi eräälle 14-vuotiaalle tytölle. Hän järjesti vanhempien poissa ollessa juhlat, jonne ilmaantui yllättäen yli 50 kutsumatonta vierasta. Nämä kuokkavieraat olivat kaikki täysi-ikäisiä ja työlle ennestään tuntemattomia. Tilanne riistäytyi kaoottiseksi, syntyi käsirysyjä ja eräältä vieraalta irtosi tappelun tuoksinassa hampaita. Tyttö juoksi hädissään naapuriin hakemaan apua, ja juhlat loppuivat vasta naapurin kutsuttua poliisin paikalle.Poliisi neuvookin nuoria ja vanhempia sopimaan yhdessä pelisäännöistä, jos nuori aikoo järjestää juhlat vanhempien poissa ollessa. Tärkeintä on, ettei tieto juhlista kantaudu ulkopuolisille. Samoin on hyvä sopia etukäteen, keneen aikuiseen nuori voi ottaa yhteyttä, jos varovaisuudesta huolimatta tilanne juhlissa riistäytyy käsistä.