Kotimaa

Viikonlopusta tulossa sateinen – uusi matalapaine saapuu jo sunnuntaina

Perjantaina pohjoisessa on poutaa ja pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen. Illalla enää idässä tulee hajanaisemmiksi muuttuneita sateita, mahdollisesti myös Pohjois-Suomen eteläosassa.Idänpuoleinen tuuli on kohtalaista, pohjoisessa heikkoa.Päivälämpötila on enimmäkseen 8 – 13 astetta, lounaassa aurinkoisemmilla alueilla 15 - 18 astetta.Lauantaina lounaasta saapuva matalapaine tuo maan etelä- ja keskiosaan sateita, jotka ovat paikoin runsaita. Etelässä esiintyy myös ukkosta.Myös maan pohjoisosassa on pilvistä ja varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sataa paikoin.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 - 15, pohjoisosassa 5 - 10 astetta.Sunnuntaina Suomi kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen ja sää on epävakaista. Lounaasta lähestyy uusi matalapaine, jonka sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa mahdolliset sateet jäävät vähäisiksi.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 – 15 astetta ja maan pohjoisosassa 5 - 10 astetta.