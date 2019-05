Kotimaa

Pullervon luultiin tehneen näyttävän paluun Norppaliveen – kyseessä olikin aivan eri norppa

Saimaannorppa Pullervokin on esiintynyt kevään aikana WWF:n Norppalivessä.

WWF:n Norppalivessä iltapäivällä esiintynyt saimaannorppa ei ollutkaan tähtinorppa Pullervo vaan sen sijaan toinen norppa, WWF kertoo.



Iltapäivän lähetyksessä on näkynyt, kuinka norppa ottaa aurinkoa ja rapsuttelee ja kuivattelee turkkiaan.



Pullervoksi nimetty saimaannorppa on kuitenkin nähty kivellä jo tänäkin keväänä.



Norppalive on osa WWF:n Luontolive-palvelua. Norppalive aloitettiin vuonna 2016.



Korjattu aiempaa uutista 23.5.2019 kello 16.31: WWF korjaa, että Norppalivessä näkynyt saimaannorppa ei ollutkaan Pullervo.