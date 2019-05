Kotimaa

Helsingin poliisin tuore tutkinta alkoi laitoksen sisäisestä ilmiannosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinnanjohtajana

Helsingin Sanomat kertoi torstaina https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006115558.html , että Helsingin poliisin viestintäjohtajaa Juha Hakolaa https://www.is.fi/haku/?query=juha+hakolaa epäillään virka- ja lahjusrikoksesta tai -rikkomuksesta. Hän itse sai tietää rikostutkinnasta vapun jälkeen.– Sain pari viikkoa sitten kutsun kuulusteluun. Kerroin silloin asiasta heti esimiehelleni, Hakola sanoo IS:lle.Hän työskentelee Helsingin poliisissa suoraan poliisipäällikön alaisuudessa. Poliisilaitos kuulee Hakolaa asiasta virallisesti ensi viikolla.Rikostutkinta sai alkunsa kesällä 2018 poliisilaitoksen sisäisestä ilmiannosta. Sen johdosta poliisilaitos teki ilmoituksen valtakunnansyyttäjänvirastolle. Sittemmin syyttäjä päätti esitutkinnan aloittamisesta.Hakola kertoo, että hän on saanut nähdä tutkintapyynnön.– Kollega oli tehnyt tutkintapyynnön, jossa oli kuusi tai seitsemän kohtaa. Kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä lähtien siitä, että olen virkapuku päällä ollut vastaanottamassa mitalia jossain. Ainoa mikä on jäänyt jäljelle tutkittavaksi, ovat nämä ruokailuhankinnat useiden vuosien ajalta, Hakola sanoo.Rikosepäilyssä on kyse siitä, että poliisilaitoksen ruokailuhankintoja on tehty taholta, joka on antanut Hakolalle vaalitukea. Hakola toimi kokoomuksen kansanedustajana 2007–2011 ja on Helsingin kaupunginvaltuutettu.Hakola sanoo, ettei hankintoihin ole vaikuttanut mitenkään se, että hän tuntee kyseisen vaalitukijan.– Tunnen tuhansia ihmisiä. Poliittinen toimintani ja virkatoimintani eivät liity mitenkään toisiinsa.Hakola toivoo, että juttu tutkitaan mahdollisimman perusteellisesti.– Jos nyt jotain positiivista hakee, niin nyt ainakin nähdään tutkinnan kautta, että mistä todellisuudessa on kysymys.toimivan syyttäjän Jukka Haaviston https://www.is.fi/haku/?query=jukka+haaviston mukaan lahjusepäilyssä ei ole kysymys valtavista rahasummista, vaan pohdintaa joudutaan käymään siitä, olisiko kyse epäillystä lahjusrikoksesta vai lahjusrikkomuksesta.Tässä tapauksessa lahjonnassa vastaanotetuksi etuudeksi epäillään Hakolan saamaa vaalitukea.– Sitä on muutamia satoja euroja, ehkä vähän enemmän, Haavisto sanoo.

Entä kuinka suurilla rahasummilla Helsingin poliisi on tehnyt ruokailuhankintoja lahjuksen antajaksi epäillyltä vaalitukijalta?

– En halua kertoa summia, sillä henkilöitä on vielä kuulematta.