Peltipoliisien tilastot julki: Täällä kaaharit asuvat – katso oman kotiseutusi tilanne

Lukumääränä eniten

03100 Nummela (Vihti) 1 809 02230 Matinkylä (Espoo) 1 770 00940 Kontula – Vesala (Helsinki) 1 768 33100 Keskusta (Tampere) 1 761 33720 Hervanta (Tampere) 1 734 20100 Turku Keskus (Turku) 1 663 36200 Keskusta (Kangasala) 1 639 04300 Hyrylä (Tuusula) 1 630 33710 Kaukajärvi (Tampere) 1 629 01300 Tikkurila (Vantaa) 1 617

Suhteessa eniten

20730 Skanssi (Turku) 277,1 74670 Rapakkojoki (Kiuruvesi) 256,4 36660 Laitikkala (Pälkäne) 240,4 61440 Untamala (Seinäjoki) 237,8 00880 Roihupellon teoll.alue (Helsinki) 222,8 39430 Röyhiö (Ikaalinen) 213,9 51420 Harjumaa-Pajulankylä (Mikkeli) 204,3 31720 Urjalankylä-Kehro (Urjala) 201,1 71240 Paakkila (Tuusniemi) 200,0 10160 Degerby (Inkoo) 198,9