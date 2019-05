Kotimaa

Vartijaa epäillään törkeistä varkauksista – vei yöaikaan kaupoista tavaraa ja pelikoneista käteistä rahaa

Joensuun

Vartiointiyrityksen

Miehen

poliisiaseman rikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkintakokonaisuuden, jossa on tutkittu vuonna 1994 syntyneen joensuulaisen vartijan tekemäksi epäiltyjä omaisuusrikoksia.Asiasta tiedottaa Itä-Suomen poliisi.Mies toimi rikosten tapahtuma-aikana pienehkön joensuulaisen yrityksen vartijana ja osaomistajana. Hänen epäillään käyttäneen osassa tutkittavista rikoksista hyväksi rooliaan vartijana. Rikosten tekoaika ajoittuu vuosille 2017-2019.Miehen epäillään aiheuttaneen asianomistajille tekojen seurauksena yhteenlaskettuna useiden kymmenien tuhansien eurojen vahingon.asiakkaina oli isoja joensuulaisia kauppaliikkeitä. Miehen epäillään liikkuneen vartiointikohteissa aukioloaikojen ulkopuolella vartijan kulkutunnisteilla ja anastaneen liikkeistä muun muassa erilaisia käyttötavaroita ja elektroniikkaa.Miehen epäillään myös avanneen liikkeessä olleilla avaimilla pelikoneita ja rahanvaihtokoneita, joista oli hävinnyt huomattava määrä käteistä rahaa. Vartija oli yrittänyt peitellä kulkemisiaan liikkeissä muun muassa poistamalla valvontakameratallenteita.Kesällä 2018 vartiointiyrityksen vastuulle kuului myös kauppojen yhteydessä olleiden marjanmyyntipisteiden rahojen käsittely. Poliisin tietoon tuli, että marjanmyyntirahoja oli kadonnut huomattava määrä. Miestä epäillään myös näistä anastuksista.epäillään myös murtautuneen vapaa-ajan asuntoihin syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana Joensuun ja Kontiolahden alueella.Vapaa-ajan asunnoista anastettiin muun maussa mönkijöitä ja erilaisia työkaluja. Poliisi epäilee, että vapaa-ajan asuntoihin tehdyissä murroissa miehellä on ollut myös tekijäkumppaneita. Kauppaliikkeisissä tapahtuneet anastusrikokset mies on toteuttanut yksin.Miehen kiinteistöltä löydettiin poliisin kotietsinnässä jonkin verran sekä kauppaliikkeistä että vapaa-ajan asunnoista anastettua omaisuutta. Lisäksi kotietsinnällä löydettiin muun muassa tyhjiä marjanmyyntitilitykseen liittyviä käteispusseja ja kätkettynä huomattava määrä käteistä.Poliisi on saattanut syyteharkintaan kaikkiaan 16 esitutkintapöytäkirjaa rikoskokonaisuuteen liittyen. Suurin osa rikosilmoituksista on varkauksia tai törkeitä varkauksia.Mies oli poliisin tutkintavankina jo syksyllä 2018 ja matkustuskiellossa vuoden 2018 loppuun. Mies vastaa mahdollisiin syytteisiin vapaalta.Esitutkinnassa mies on kiistänyt syyllistyneensä lähes kaikkiin tutkittavana olleisiin tekoihin, eikä miehen motiivistakaan ole näin ollen parempaa tietoa.