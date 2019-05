Kotimaa

Helteet ovat ohi – sää viilenee päivä päivältä

Päivällä Pohjanmaalle saapuu lännestä sadealue, illalla sataa muuallakin lännessä.Maan itäosasta Etelä-Lappiin on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Pohjois-Lapissa on pilvipoutaa.Viileämpää ilmaa leviää pohjoisesta myös maan keski- ja itäosaan.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 12 - 17 astetta, lounaassa lämpötila kohoaa selkeämmillä paikoilla 20 asteen vaiheille. Maan itäosasta Etelä-Lappiin on noin 10 astetta, Pohjois-Lapissa 3- 6 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosaan leviää lännestä sateita.Pohjoisessa pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen, mutta sää pysyy poutaisena.Päivälämpötila on 10 - 15 astetta, pohjoisimmassa Lapissa ja sateisilla paikoilla on viileämpää.Lauantaina sää on enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee ajoittain sateita.Päivälämpötila etelässä noin 15 astetta, muualla maassa 8 - 13 asteen välillä.