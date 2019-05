Kotimaa

Ylen mittaus: Kokoomus eurovaaleissa suosituin puolue, vihreät ja perussuomalaiset kisaavat kakkossijasta

Ylen mittaus: Kokoomus eurovaaleissa suosituin puolue, vihreät ja perussuomalaiset kisaavat kakkossijasta

23.5. 6:20

Kokoomus on Ylen kannatusmittauksen mukaan eurovaaleissa suosituin puolue 19,7 prosentin kannatuksella.

Vihreät kisaa kakkossijasta perussuomalaisten kanssa.



Vuoden 2014 eurovaaleihin verrattuna vihreiden kannatus on noussut eniten. Vihreitä kannattaa 17,2 prosenttia, perussuomalaiset hengittää aivan niskassa 17,0 prosentin kannatuksella.



SDP:n kannatus on 14,3 prosenttia. Keskustan kannatus on pudonnut selvästi eniten viime eurovaaleihin verrattuna. Näissä vaaleissa puolueen suosio on mittauksen mukaan 13,0 prosenttia.



Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi 23. huhtikuuta – 21. toukokuuta välisenä aikana lähes 2 500 suomalaista. Virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.