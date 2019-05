Kotimaa

Irakilaistaustaista miestä syytetään useista pahoin­pitelyistä, vapauden­riistoista ja lapsi­kaappauksesta – p

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjä vaatii lähes kahden ja puolen vuoden ehdotonta vankeustuomiota irakilaistaustaiselle miehelle, jota epäillään vaimonsa useista pahoinpitelyistä, lapsikaappauksista ja vaimonsa ja lastensa vapaudenriistosta.Teot ovat haastehakemuksen mukaan tapahtuneet Lahdessa, Hollolassa ja Heinolassa vuosien 2016 ja 2017 aikana.Päijät-Hämeen käräjäoikeus aloitti juttukokonaisuuden käsittelyn keskiviikkona. Oikeus on varannut kolme istuntopäivää. Syytetty on ollut vangittuna viime helmikuusta lähtien.Viisilapsinen perhe asui alkuvuonna 2016 vastaanottokeskuksessa Heinolassa. Syytteen mukaan mies pahoinpiteli vaimoaan tammikuussa heittämällä häntä paistinpannulla ja painamalla tulikuumaa pannua tämän säärtä vasten varttitunnin ajan. Seurauksena oli muun muassa mustelmia ja palovamma.Miehen epäillään pahoinpidelleen vaimonsa kahdesti Tapanilan vastaanottokeskuksessa Lahdessa kesällä 2016. Kummallakin kerralla hän olisi hakannut vaimonsa päätä seinään. Teko tuli ilmi, kun joku lapsista oli avannut asunnon oven ja riitely oli kuulunut ympäri vastaanottokeskusta.Tapanilan vastaanottokeskuksessa miehen epäillään syyllistyneen kuuteen vapaudenriistoon, kun hän lukitsi perheensä asuntoon poistamalla huoneiden väliovista kahvat, jolloin huoneista ei päässyt lähtemään vapaasti. Vapaudenriisto olisi kestänyt viikon verran.Kaksi vuotta sitten keväällä mies kaappasi syyttäjän mukaan 5-vuotiaan poikansa äidiltään. Poika oli äitinsä huostassa. Syytetty vei pojan luvatta Irakiin kahdeksaksi kuukaudeksi. Lapsen äiti ei ollut antanut suostumusta pojan viemiseen Irakiin.Poika oli äitinsä sukulaisten toimesta siirretty Iraniin, josta äiti kävi hakemassa hänet luokseen Hollolaan joulun alla 2017. Pikkupojalle isä ei ollut kertonut mihin häntä oltiin viemässä ei kertonut miten pitkäksi aika hän jäisi Irakiin ja olisi erossa äidistään ja sisaruksistaan.Lastenpsykiatrian erikoislääkärin lausunnon mukaan kahdeksan kuukauden mittainen ero viisivuotiaalle lapselle toisesta vanhemmastaan on poikkeuksellinen ja psyykkisesti lasta kuormittava.Irakissa pikkupoika oli nukkunut huonosti ja kertoi nähneensä painajaisia. Hän oli joutunut kokemaan myös väkivaltaa.Poikansa kaappauksella Irakiin mies tavoitteli tilannetta, että hänen vaimonsa tulisi perässään ja toisi muut lapset mukanaan.Miestä epäillään myös törkeän kirityksen yrityksestä, joka liittyy perheen saamiseen Irakiin. Syytteen mukaan mies olisi yrittänyt saada vaimoltaan 30 000 dollaria (n. 27 000 euroa) siitä hyvästä, että hän palauttaisi viisivuotiaan poikansa takaisin Suomeen. Teko jäi yritykseksi.Jutun käsittelyä jatketaan perjantaina ja ensi viikon keskiviikkona. Juttukokonaisuudessa on iso joukko todistajia.