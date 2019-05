Kotimaa

Poliisi tekee torstaina laajan valvontaiskun Helsingin ulosmenoteille

järjestää pääkaupunkiseudun pääteille valvontaiskun huomenna torstaina.Valvontaiskun järjestävät Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset. Iskuun osallistuu partioita kaikista poliisilaitoksista, poliisi tiedottaa.Valvontaa suoritetaan aamusta iltaan kaikilla Helsingin ulosmenoteillä. Käytössä on myös siviilimallisia autoja ja moottoripyöriä.– Uudenmaan poliisilaitokset ovat yhdessä todenneet, että ajonopeudet ja muu vaarallinen liikennekäyttäytyminen etenkin pääväylillä ovat kasvaneet ja vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat lisääntyneet, tiedotteessa kerrotaan.Poliisihallituksen tilaston mukaan esimerkiksi törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet. Merkittävä osa näistä on todettu näillä pääväylillä.Valvontaiskussa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos vastaa Länsiväylän ja Turunväylän valvonnasta, Helsingin poliisilaitos Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän valvonnasta ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos Lahdenväylän ja Porvoonväylän valvonnasta.Uutta rajat ylittävää toimintamallia on tarkoitus jatkaa koko kesän.Poliisin mukaan valvontaa kohdistetaan ensisijaisesti liikenneturvallisuutta vaarantavaan ajokäyttäytymiseen, mutta myös muuhun ilmi tulevaan säännösten vastaiseen toimintaan.