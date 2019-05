Kotimaa

Tänään ukkonen jyrisee hellesäässä

Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin myös sataa. Pohjoisimmassa Lapissa tulee aamulla lunta ja räntää.Etelässä on aurinkoisilla paikoilla hellettä. Sateisimmilla paikoilla ollaan lähellä 15 astetta. Maan keskiosassa on 15 - 20 astetta.Maan pohjoisosaan virtaa koillisesta kylmää ilmaa. Pohjois-Suomen eteläosassa on noin 10 astetta, Pohjois-Lapissa jäädään päivällä +5 asteen alapuolelle.Torstaina viileää ilmaa leviää pohjoisesta myös maan keski- ja itäosaan.Etelässä ja lännessä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi tulla paikallisia sateita. Idästä Länsi-Lappiin on poutaa ja aurinkoisinta. Pohjois- ja Itä-Lapissa on pilvipoutaa.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 15 – 20 astetta, Itä-Suomesta Lounais-Lappiin lähellä 10 astetta ja Koillismaalta Pohjois-Lappiin 5 - 10 astetta.Perjantaina pilvisyys on runsasta. Maan itä- ja pohjoisosassa on poutaa, maan länsiosassa sateista. Etelässä ja lännessä on noin 15 astetta, muualla maassa ollaan lähellä 10 astetta Lappia myöten.