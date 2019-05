Kotimaa

Jere kirjoitti 11 laudaturia ja pääsi Cambridgeen – suomalaisessa lukiossa opittu taito auttaa huippu­yliopist

Tornion





yhteislyseon lukion ylioppilas vuosimallia 2010 vastaa puhelimeen Isosta-Britanniasta. Aikoinaan 11:llä laudaturilla ja yhdellä eximialla ylioppilaaksi päässyt Jere Järlström https://www.is.fi/haku/?query=jere+jarlstrom suorittaa parhaillaan kiinteistöalan maisterin opintoja Cambridgen yliopistossa. Suoritus oli ennätys. Yhdeksän vuoden aikana on opiskeltu Rotterdamissa ja työskennelty rahoitus- ja pankkialalla Lontoossa.– Ulkomaille lähteminen oli ajatuksissa jo silloin. Ajattelin, että miksikäs ei, jos siivet vain kannattelevat ja kiinnostusta riittää.Lukio oli nuorelle miehelle kiinnostavaa aikaa: hän opiskeli ahkerasti kieliä, luonnontieteitä ja reaaliaineita. Suoritusta ihmeteltiin myös lehtien palstoilla, ja myös Ilta-Sanomat haastatteli nuorta miestä. Laajasti asioista kiinnostuneelle Järlströmille opiskelumotivaation löytäminen oli helppoa. Hän kirjoittikin äidinkielen, matematiikan, englannin, ruotsin, fysiikan, kemian, maatiedon, yhteiskuntaopin, historian, biologian ja espanjan sekä ranskan. Vaikka lukeminen oli mieleistä, lopputulos yllätti. Aika jäi mieleen iloisena.– Aineet, jotka kirjoitin, kiinnostivat minua tosi paljon. Pystyin motivoimaan itseni tosi hyvin ja keskittymään jo lukion aikana, ja ennen kirjoituksia, kun sai rauhallisen lukurupeaman päälle.Suoritus vaati kuitenkin harjoittelua. Oli treenattava esseekirjoittamista ja tutustuttava vanhoihin kokeisiin.– Ei ole niin yksinkertainen juttu osata kirjoittaa laajasti mutta samalla syvällisesti ja vastata niihin asioihin, joihin pyydetään vastattavan.Lopputulos yllätti silti. Aika jäi mieleen iloisena.